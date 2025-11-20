Ожидания от распродаж «почернели»

Эффект «Черной пятницы» снижается третий год подряд. Об этом говорят и ритейлеры, и аналитики. Доходы офлайн и онлайн-селлеров в период распродажи увеличиваются не так интенсивно, как раньше. Посещаемость торговых центров почти не растет. В России в 2025 году «Черная пятница» начнется 28 ноября. Тему продолжит Владислав Викторов.

Если в период с 2019-го по 2021-й объемы трат россиян в рамках «Черной пятницы» увеличивались примерно на две трети, то последние пару лет они растут лишь на 20% ежегодно. К такому выводу пришли аналитики T-Pay. Они ожидают, что тенденция сохранится и в этот раз. Больше всего россияне потратят на косметику, технику, оптику, спорттовары и стройматериалы. При этом прошедшая в первой половине ноября распродажа «11.11» показала рост оборота онлайн-магазинов.

Согласно данным «ЮKassa», в период акции продажи выросли более чем на треть. Однако в офлайн-ритейле показатели хуже, отмечает вице-президент союза торговых центров Павел Люлин: «Согласно первым результатам распродажи "11.11", трафик торговых центров практически не повысился, в регионах даже есть некоторое снижение. Москва показала +5%, но это может быть результатом других факторов, например, погоды. Не уверен, что в "Черную пятницу" у магазинов и ТЦ будут хорошие чеки. Заметно, что люди перешли к стратегии сбережения. Большая часть продаж, которые могут вырасти на 20-30%, придется на косметику, технику и электронику. Это могут быть подарки, которые покупатели захотят сделать себе или близким».

По прогнозам аналитиков, во время грядущей «Черной пятницы» траты на маркетплейсах останутся на уровне других дней ноября, пишет Forbes. А средний чек останется примерно таким же, каким был во время акции 2024-го, говорит генеральный директор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей (МАРМП) Алексей Молодых: «К сожалению, многие сейчас относятся к распродажам с настороженностью. По нашим данным, продажи в "Черную пятницу" будут в таком же объеме, как в прошлом году. Если и будет рост, то не более чем на 11%. Особых сдвигов тенденций мы не наблюдаем. Покупатели планируют потратить ориентировочно 13-14 тыс. руб. — это средний чек».

Аналитики T-Pay отмечают, что в 2024 году объем товаров в корзине даже уменьшался во время «Черной пятницы». Например, одежду покупали на 5% реже в сравнении со средними значениями. При этом генеральный директор Finn Flare Ксения Рясова уверена, что в этом году показатели улучшатся: «На данный момент я вижу снижение по продажам на маркетплейсах. Люди затаились и ждут скидок, а в корзине огромные объемы.

Покупатели приходят в розницу, фотографируют ценники, говорят: "Вы нас не обманете? Скидка будет честной?" Люди стали очень осторожными. В 2019 году я сама стояла на кассе упаковщицей, у нас была огромная очередь. Такого, конечно, больше не повторится никогда. Тогда все это было в новинку, а сейчас потребители научились ловить скидки, потребление стало более осознанным».

В период «Черной пятницы» покупатели чаще всего приобретают товары в рассрочку, говорят собеседники “Ъ FM”. Благодаря этому вырастает и средний чек. Причем по некоторым категориям — в 3,5 раза, а иногда и в шесть.

Анхель Леонардо Боррего Карбонель, Владислав Викторов