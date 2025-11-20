Проводимая Россией СВО на Украине имеет целью освободить территорию от проявлений неонацизма. Об этом заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на форуме «Без срока давности: Нюрнберг. 80 лет».

Господин Нарышкин отметил, что «борьба с проявлениями фашизма и нацизма закреплена в качестве важнейшего направления» госполитики РФ. Он полагает, что проведение СВО свидетельствует о «приверженности этому курсу».

«Угроза неонацизма по-прежнему актуальна, — убежден Сергей Нарышкин (цитата по ТАСС). — Сегодня мы наглядно видим ее опасные метастазы на Украине и в целом ряде европейских стран».

Глава РИО подчеркнул, что «Россия на правах наследницы Великой Победы твердо стоит на позициях незыблемости итогов Нюрнбергского трибунала» и осуждает попытки «предать забвению подвиг народов» СССР.