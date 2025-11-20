Лукашенко помиловал двух католических священников после визита кардинала

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал двух католических священнослужителей — Генриха Околотовича и Анджея Юхневича. Они совершили «тяжкие преступления против государства», сообщает агентство «БелТА». Священнослужители уже освобождены.

Решение о помиловании «принято с учетом интенсификации контактов с Ватиканом, а также принципов доброй воли, милосердия и объявленного в Римско-католической церкви Юбилейного года», отметило агентство.

Пресс-служба Конференции католических священников Белоруссии выразила благодарность всем, кто помогал в решении данного вопроса. В сообщении отмечается, что решение о помиловании господин Лукашенко принял после визита в Белоруссию кардинала Клаудио Гуджерока в октябре.

По данным СМИ, в декабре 2024 года Генриха Околотовича приговорили к 11 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже в пользу Польши и Ватикана. Андрей Юхневич был осужден на 13 лет колонии в апреле текущего года. В прошлом году ему давали 15 суток за размещение украинского и бело-красно-белого флага в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ). По некоторым данным, после того ареста господин Юхневич так и не вышел на свободу.