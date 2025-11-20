Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Университет Лобачевского получил предостережение Рособрнадзора

Рособрнадзор объявил предостережение Нижегородскому госуниверситету имени Н.И. Лобачевского. Об этом сообщается на сайте Рособрнадзора.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным из реестра проверок, предостережение касается локальных нормативных актов и правил размещения информации на официальном сайте.

Так, положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации, положение о порядке оформления возникновения, изменения и прекращения отношений между ННГУ и обучающимися разработаны на основании нормативных правовых актов, утративших силу.

На сайте вуза подраздел «Структура и органы управления образовательной организацией» не содержит информацию об органах управления, предусмотренных уставом. Также на сайте размещена информация не обо всех руководителях структурных подразделений.

Галина Шамберина