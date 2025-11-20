Экс-министр транспорта Самарской области приговорен к пяти годам лишения свободы

Самарский областной суд сегодня, 20 ноября, рассмотрел апелляционные жалобы на приговор бывшему министру транспорта региона Ивану Пивкину, сообщает корреспондент «Ъ-Волга» из зала суда. Дело переквалифицировано на статью о превышении должностных полномочий, как того требовало гособвинение.

Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

Бывший министр приговорен к пяти годам лишения свободы и взят под стражу в зале суда. Защита экс-чиновника заявила, что обжалует приговор.

В августе этого года Октябрьский районный суд Самары признал экс-министра виновным в воспрепятствовании предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 169 УК РФ) и приговорил к штрафу в размере 480 тыс. руб.

Как выяснили следователи ГСУ ГУ МВД Самарской области, в сентябре 2023 года глава регионального минтранса незаконно поручил признать победителем аукциона на ремонт автодороги Самара — Новокуйбышевск ООО «Амонд», хотя в конкурсе лидировало ПАО «Дорисс» из Чувашии. Компания оспорила итоги торгов, они были отменены, и аукцион провели повторно.

Контракт на сумму 1,2 млрд руб. получило «Дорисс», но Иван Пивкин потребовал от руководителя этой организации Люции Сафиной привлечь «Амонд» в качестве субподрядчика.

Иван Пивкин отрицает, что давал такие указания членам конкурсной комиссии. Как отмечает подсудимый, торги якобы курировал его заместитель Александр Николаев (осужден в прошлом году за взяточничество). Кроме того, по словам Ивана Пивкина, он не выдвигал никаких требований Люции Сафиной, а лишь посоветовал хорошего подрядчика, который выполнил бы работы качественно и в срок. Бывший министр напомнил, что на нем лежала ответственность за показатели в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Сабрина Самедова