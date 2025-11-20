Дело о мошенничестве завели на депутата алтайского краевого заксобрания от КПРФ

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении депутата алтайского краевого заксобрания и ее помощника, сообщает СУ СКР региона. По сведениям источников «Ъ-Сибирь», речь идет о первом секретаре Новоалтайского горкома КПРФ Людмиле Клюшниковой и ее помощнице Светлане Кербер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Людмила Клюшникова

Фото: Алтайское краевое Законодательное Собрание Людмила Клюшникова

Фото: Алтайское краевое Законодательное Собрание

Согласно версии следствия, с 2021-го по 2025 год депутат организовала фиктивное трудоустройство своего помощника в краевое заксобрание. Она направила «в представительный орган документы, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполнении трудовых функций», говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, считают правоохранители, Светлана Кербер получила за этот период зарплату суммарно более чем на 3 млн руб. Деньги фигурантки присвоили себе.

Как писал «Ъ-Сибирь», о задержании помощницы депутата стало известно 14 ноября. Решением суда ее поместили под стражу.

Александра Стрелкова