Компанию включили в «черный список» за нарушение сроков ремонта школы в Варне

Челябинское УФАС России включило в реестр недобросовестных поставщиков компанию ООО «Строймонтаж» (Варненский район) за невыполнение в срок капитального ремонта школы в селе Варна, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Контракт на реконструкцию образовательного учреждения школа №1 имени Героя Советского Союза Русанова заключила с подрядчиком в феврале этого года. Договор подписали в рамках федерального проекта «Все лучшее детям», входящего в национальный проект «Молодежь и дети». Работы оценили в 107 млн руб., их необходимо было закончить 5 декабря. Однако компания неоднократно нарушала установленные сроки. Обязательства были исполнены на 28,3%, когда заказчик принял решение об одностороннем отказе. Руководство школы направило сведения в Челябинское УФАС России, и антимонопольная служба включила подрядчика в реестр на два года.

Виталина Ярховска