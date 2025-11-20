В наркологическом диспансере в Стерлитамаке проводят проверку из-за пожара

Прокуратура проводит проверку по факту пожара в Республиканском наркологическом диспансере в Стерлитамаке. По предварительным данным, пожар произошел вчера около 23:45, сообщают пресс-служба прокуратуры Башкирии и Главного управления МЧС по республике. Медицинские работники, используя порошковый огнетушитель, потушили загоревшийся матрац в палате на третьем этаже. Площадь возгорания составила 1,5 кв. м.

В результате инцидента никто не погиб. Один пациент получил ожоги, его доставили в городскую больницу. Из здания эвакуировали 62 пациентов и десять сотрудников диспансера.

Майя Иванова