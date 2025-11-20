В Салавате трое участников драки обвиняются в гибели оппонента

Салаватский городской суд рассмотрит уголовное дело троих жителей Курской области, обвиняемых в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ) и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в июле этого года ночью пострадавший и обвиняемый поссорились возле подъезда многоквартирного дома по улице Пархоменко в Салавате из-за того, что в квартире последнего громко играла музыка.

Потерпевший со своим другом поднялись в квартиру, и на лестничной клетке произошла драка. В результате участник ссоры скончался на месте происшествия от травм, здоровью его друга причинен вред средней тяжести.

Майя Иванова