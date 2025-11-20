С 15 апреля следующего года в Перми подорожают проездные для школьников и студентов

Стоимость проездных документов для школьников и студентов Перми вырастет с 15 апреля следующего года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Перми. Согласно документу, с 15 апреля 2026 года стоимость проездного на месяц с неограниченным количеством поездок для учеников с 5-го по 11-й класс вырастет с нынешних 840 руб. до 903 руб. Для студентов цена проездного увеличится с 1200 руб. до 1290 руб. С 15 апреля 2027 года стоимость проездных для школьников вырастет до 987 руб., для студентов — до 1410 руб. В 2028 году безлимитный проездной на месяц для школьников будет стоить 1029 руб., а для студентов — 1470 руб.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что с 15 апреля 2026 года стоимость проезда в пермском транспорте вырастет до 43 руб.