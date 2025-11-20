В Башкирии планируют ввести льготы по налогам для «Почты России»

Депутаты Курултая Башкирии предлагают на три года установить для организации федеральной почтовой связи льготы по транспортному налогу и налогу на имущество, сообщает пресс-служба башкирского парламента. Изменения внесут в республиканские законы «О транспортном налоге» и «О налоге на имущество организаций». Законопроект планируют принять на пленарном заседании 25 ноября.

По словам председателя Курултая Константина Толкачева, законопроект «направлен на сохранение и развитие в республике почтовой связи» и «поддержания стабильной работы».

Согласно законопроекту, для организаций почтовой связи на период с 2026 по 2028 год установят льготы по транспортному налогу в размере 50% ставки налога в отношении транспортных средств, поставленных на учет на территории региона. По налогу на имущество организаций планируют установить льготы в размере 50% исчисленной суммы налога в отношении имущества, находящегося на территории сел республики.

Спикер парламента отметил, что в Башкирии — крупнейшая в России почтовая сеть: 1240 отделений, более 5,7 тыс. сотрудников. И так как «80% отделений находятся в сельской местности, поддержка поможет сохранить главные активы — транспорт и помещения — и будет способствовать стабильной работе почты по всей республике».

Майя Иванова