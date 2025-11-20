В Чехии больше 40 человек пострадали при столкновении пассажирских поездов

В Чехии при столкновении двух поездов пострадали 42 человека, передает Ceske noviny. Инцидент произошел примерно в 150 км к югу от Праги, недалеко от города Ческе-Будеевице.

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, у остальных легкие ранения. Движение на линии остановлено.

Представитель железнодорожного оператора Sprava zeleznic Мартин Кавка сообщил, что пассажиры уже эвакуированы с места ЧП. Причина столкновения пока не установлена.