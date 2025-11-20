Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Красноярске по делу о взятке арестован начальник отдела Центра «Э»

Суд Красноярска отправил на два месяца в СИЗО (по 18 января 2026 года) начальника отдела Центра противодействия экстремизму краевого главка МВД, обвиняемого в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ, наказание — от пяти до десяти лет лишения свободы). Об этом сообщает Telegram-канал судов региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Правоохранительные органы арест полицейского не комментируют.

По данным источников «Ъ-Сибирь», в качестве взятки в деле фигурируют 200 тыс. руб. наличными и смартфон Apple iPhone 11.

Илья Николаев

