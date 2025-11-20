В Уфе каменщик стеклотарного завода получил ожоги

Гострудинспекция в Башкирии расследует причины травмы 32-летнего работника филиала ООО «Русджам Стеклотара Холдинг» в Уфе, сообщает пресс-служба ведомства.

17 ноября при демонтаже огнеупорной плиты над каналом питателя стеклоформующей машины левая нога каменщика-печника оказалась рядом с расплавленной стекломассой. Из-за высоких температур на нем загорелись брюки. Пострадавшего с ожогами госпитализировали в городскую клиническую больницу №18.

Филиал ООО «Русджам Стеклотара Холдинг» в Уфе зарегистрировано в октябре 1992 года. Само предприятие зарегистрировано в Кириши. (Ленинградская область). Занимается производством полых стеклянных изделий. На 99,9% принадлежит Turkije sis eve cam fabrikalari anonym sirketi, на 0,01% — Shishedzham dysh Tidzaret anonym sirketi. Выручка в 2024 году составила 31,94 млрд руб., чистая прибыль — 1,57 млрд руб.

Майя Иванова