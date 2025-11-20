В Оренбурге арестовали жителя по обвинению в разбойном нападении на несовершеннолетнего
В Оренбурге арестован 20-летний житель, который обвиняется в разбойном нападении на несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.
По предварительным данным следствия, вечером 13 ноября обвиняемый возле подъезда жилого дома на ул. Турбинной распылил в лицо несовершеннолетнего содержимое перцового баллончика. Затем он напал на него и похитил дорогостоящий мобильный телефон, который принадлежал знакомому несовершеннолетнего. После этого обвиняемый скрылся, но был задержан.