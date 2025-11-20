Единственную гостиницу в Краснокамске выкупил владелец кунгурского отеля

Торги по продаже 100% долей в уставном капитале ООО «Гостиница “Кама”» признаны состоявшимися. Как свидетельствует информация на электронной площадке «Сбербанк-АСТ», единственным участником и победителем аукциона признан индивидуальный предприниматель Дмитрий Евстигнеев. Начальная стоимость лота составила 82,9 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Комитет земельных и имущественных отношений администрации Краснокамского округа инициировал продажу (приватизацию) единственной гостиницы в окружном центре в октябре этого года. Отель «Кама», построенный в 1962 году, находится на проспекте Мира, 18, и имеет площадь 1,8 тыс. кв. м. По данным официального сайта, он располагает 46 номерами от «эконом» до «люкс» класса. Максимальная вместимость — 100 человек. В гостинице есть также конференц-зал, зал переговоров и бильярд. По данным «Ъ-Прикамье», местные власти давно рассматривали вариант продажи объекта, однако против этого решения выступала прокуратура. Якобы надзорный орган заявлял, что в случае чрезвычайной ситуации в муниципалитете может не хватить маневренного жилфонда.

Согласно Rusprofile, ИП Дмитрий Евстигнеев занимается арендой и управлением недвижимым имуществом с 1995 года. На сегодняшний день господин Евстигнеев является учредителем семи организаций, в том числе ООО «Гостиница ”Ирень”», управляющего одноименным отелем в Кунгуре. Согласно Rusprofile, в ноябре 2024 года юридический адрес общества был изменен на город Грозный Чеченской Республики. Кроме этого, ему также принадлежат ООО «Новое дело», «Бэмби», «Фирма “Радий”» в сфере аренды и управления имуществом.