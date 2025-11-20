На Ставрополье регпроект позволяет эффективно поддерживать пожилых людей

В Ставропольском крае продолжается масштабная реализация регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Семья». Размер финансирования проекта превышает 475 млн руб. Он направлен на повышение качества жизни пожилых и инвалидов. Эта работа уже принесла ощутимые результаты. Например, открылись социальные комнаты, которые стали центрами притяжения для активного досуга, профессионального ухода и обучения людей старшего поколения. Инициатива реализуется под контролем краевого министерства труда и социальной защиты населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края

Фото: предоставлено министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края Фото: предоставлено пресс-службой министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края

Фото: предоставлено министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края

Как рассказали в минтруда Ставрополья, при реализации регионального проекта акцент, в том числе, делается и на сельской местности. Они появились в станицах Незлобной, Георгиевской, Лысогорской, Урухской и селе Новозаведенном. Это позволило максимально сократить разрыв в доступе к соцуслугам между городом и селом. На базе социальных комнат действуют клубы по интересам и творческие кружки, проходят досуговые и культурные мероприятия.

Всего в Георгиевском округе насчитывается девять клубов и пять кружков. Их ежемесячно посещают более 200 человек. Жители занимаются рукоделием, рисованием и вокалом. Одной из ключевых составляющих проекта стала образовательная программа «Университет третьего возраста». За первые девять месяцев 2025 года более 80 пожилых прошли обучение. Это способствует развитию когнитивных способностей и удержанию социальных связей.

Для жизни и здоровья

Отдельное внимание уделяется оздоровлению и реабилитации. Так, в Изобильненском центре соцобслуживания есть бассейн, что позволяет проводить систематические занятия по акватерапии, позволяющей поддерживать в рабочем состоянии суставы и мышцы.

Кроме традиционных форм обслуживания, в округе развиваются мобильные сервисы. Так, «Мобильная библиотека» доставляет книги и журналы, «Социальный экспресс» предоставляет технические средства реабилитации, а «Мобильный магазин» по оптовым ценам поставляет продукты и товары первой необходимости пожилым жителям отдаленных деревень.

Действующая в регионе система долговременного ухода с помощью 15 отделений надомного обслуживания охватывает более 1,5 тыс. возрастных жителей. За 2025 год в рамках программы прошли обучение 174 социальных работника. Это позволило им повысить качество предоставляемых услуг и удовлетворить растущий спрос со стороны сельских жителей.

Кроме того, идет реализация программы «Расширяя горизонты»: соцработники обучают пожилых пользоваться интернетом и современными технологиями. Это обеспечивает возрастным жителям Ставрополья связь с близкими и помогает оставаться востребованными в обществе. А программа «Оставаться самим собой» направлена на восстановление физических функций и поддержание психологического здоровья среди тех, кто перенес тяжелые заболевания.

Системный подход

Финансирование регионального проекта «Старшее поколение» на Ставрополье превышает 457 млн рублей. Эти средства идут на создание и развитие долговременного ухода, организацию досуга и повышение квалификации соцработников. Благодаря проекту, в 2025 году в социальных учреждениях края удалось провести сотни мероприятий для пожилых людей.

По словам министра труда и социальной защиты населения Ставропольского края Елены Мамонтовой, регпроект направлен на активное вовлечение старшего поколения и инвалидов в культурно-досуговую деятельность, повышение качества жизни, профилактику одиночества. «Цель — максимально возможное продление активной жизни пожилых граждан и инвалидов, повышения их социального, психологического и физического статуса», — пояснил глава минтруда региона.

По его словам, результаты реализации проекта можно наблюдать в каждом округе края. Благодаря стабильному финансированию и грамотно отлаженной работе, региональный проект «Старшее поколение» на Ставрополье создает условия для достойной и насыщенной жизни пожилых. Его успех — пример того, как комплексный подход к соцподдержке, медицинскому уходу и образованию позволяет сохранить активность и самоуважение у лиц старшего поколения, особенно в сельской местности. Все вместе — система социальных комнат, мобильные сервисы, обучающие программы и культурные мероприятия — меняет представление о возрасте. Это доказывает, что и после 60 лет жизнь может быть полной и интересной, а человек способен оставаться востребованным и успешным членом общества.