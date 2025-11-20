Полиция задержала водителя, подозреваемого в гибели пешехода под Саратовом

В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, подозреваемого в наезде на пешехода, в результате чего тот скончался. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Дорожная авария произошла около 22:30 накануне, 19 ноября, вблизи дома № 54 на переулке Почтовый в селе Яковлевка. Там водитель автомобиля «Лада Приора» сбил пешехода — мужчину 1967 года рождения и скрылся с места ДТП. Пешеход скончался.

Подозреваемым оказался местный житель 1978 года рождения. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Мужчина отказался от медицинского освидетельствования на наличие опьянения. Как только проверка по факту ДТП завершится, специалисты примут процессуальное решение.

Павел Фролов