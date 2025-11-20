обновлено 10:29
В Частых определили кандидатов на должность главы округа
В конкурсе на должность главы Частинского округа будут участвовать действующий глава территории Светлана Селиванова и заместитель начальника управления образования администрации округа Наталья Жуланова. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах» со ссылкой на решение конкурсной комиссии.
Светлана Селиванова
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Свои программы развития округа кандидаты представят депутатам местной думы 8 декабря.
Светлана Селиванова возглавляет Частинский округ с октября 2019 года. До этого она занимала должности спикера местного земского собрания, директора центра занятости Частинского района.