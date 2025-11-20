Первый региональный штаб по зимнему содержанию дорог прошел в Удмуртии

Первый в этом сезоне региональный штаб по зимнему содержанию дорог прошел в Удмуртии. Как пишет министр транспорта и дорожного хозяйства республики Геннадий Таранов во «ВКонтакте», основным вопросом стало оперативное реагирование дорожных служб на погодные условия.

Фото: Геннадий Таранов, vk

«Как показала практика, вызванная небольшим снегопадом в ночь с 17 на 18 ноября, здесь нужно еще поработать. Мы знаем все проблемные направления и участки дорог. Они из года в год одни и те же. Их нужно обрабатывать противогололедным материалом заблаговременно»,— отметил Геннадий Таранов.

Министр транспорта предложил организовать постоянное дежурство дорожников, чтобы техника могла выезжать на участки дорог в любое время, независимо от прогноза погоды.

Анастасия Лопатина