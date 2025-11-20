Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Гандболистки «Лады» на пару часов стали официантами

Гандболистки тольяттинской «Лады» Анна Мишурина и Елизавета Малашенко в рамках благотворительной акции «Добрый официант» приступили к своей смене в одном из кафе Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба спортивной организации.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Далее официантами в кафе на пару часов станут гандболистки Полина Мусина и Алена Осипова.

«Лада» на данный момент занимает третье место в турнирной таблице Суперлиги, одержав семь побед в 11 матчах.

Андрей Сазонов