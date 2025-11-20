Комиссия по землепользованию одобрила смену зонирования участка санатория «Сосновый бор» в Перми

Комиссия по землепользованию и застройке одобрила заявление владельцев пермского санатория «Сосновый бор» — компании «Маэстро» — об установлении на участках санатория зоны центра обслуживания рекреационных территорий Ц-4. Об этом сообщает министерство градостроительства Пермского края.

Напомним, как сообщал ранее «Ъ-Прикамье», компания «Маэстро» весной прошлого года заявила о планах реконструировать свой объект на ул. Усадебной, 55. Организация обратилась в комиссию по землепользованию и застройке с заявлением об установлении на площади 9,8 га, которая сейчас входит в рекреационную зону Р-2 и зону городских лесов, зоны центра обслуживания рекреационных территорий Ц-4. Это необходимо для строительства новых жилых корпусов, зданий медицинского центра, гостиницы, лыжероллерной трассы и стадиона. После реконструкции «Сосновый бор» станет самым большим лагерем в регионе по количеству одновременных размещений. Члены комиссии направили проект смены зонирования на участках «Соснового бора» на общественные обсуждения.

Напомним, санаторий-профилакторий «Сосновый бор» был продан на торгах в 2023 году во время банкротства некогда крупного застройщика — ПАО «Трест №14». Объект тогда за 109 млн руб. приобрело пермское АО «Маэстро». По данным «Ъ-Прикамье», эта компания может быть близка к бывшему топ-менеджменту «Треста №14».