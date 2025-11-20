Саратовец пойдет под суд за уклонение от административного надзора

Калининский районный суд Саратовской области рассмотрит в отношении 38-летнего жителя Лысогорского района уголовное дело об уклонении от административного надзора (ч. 1 ст. 314.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, в феврале 2022 года суд установил в отношении неоднократно судимого фигуранта административный надзор сроком на восемь лет. В начале июня этого года он скрылся, его объявили в розыск.

Полицейские установили местонахождение фигуранта и задержали его в середине прошлого месяца. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов