Здание мэрии Великих Лук пытались поджечь коктейлем Молотова

ФСБ заявила о попытке теракта в Псковской области. По данным спецслужбы, «придерживающийся радикальных антироссийских политических взглядов» мужчина пытался поджечь здание администрации города Великие Луки.

«Использовал самодельно изготовленный коктейль Молотова», — сказано в сообщении ФСБ.

Мужчину задержали сотрудники частной охранной организации. Сейчас фигурант уголовного дела (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ - покушение на террористический акт) находится под арестом.