Аэропорт Толмачево передал региону подъездную дорогу

Законодательное собрание Новосибирской области согласовало безвозмездный переход в собственность региона подъездной дороги к аэропорту Толмачево. Решение было принято на сессии областного парламента 20 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Дорога протяженностью около 840 м находится в собственности АО «Аэропорт Толмачево». Она примыкает к входной группе аэропорта. Вместе с дорогой региону, по инициативе компании, передается земельный участок площадью 4,17 га.

«Для поддержания положительного образа Новосибирской области и принимая во внимание то, что данная дорога обеспечивает транспортную доступность к международному аэропорту и крупнейшему за Уралом авиационному хабу и требует обеспечения надлежащего уровня содержания в целях обеспечения сохранности автомобильной дороги, а также поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автодороге и безопасных условий такого движения, необходимо приобрести данную автомобильную дорогу в государственную собственность Новосибирской области»,— говорится в сопроводительной записке в заксобрание министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

Валерий Лавский