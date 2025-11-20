В Татарстане в 2025 году может быть введено до 365 тыс. кв. м складской недвижимости, что почти на 93% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает РБК Татарстан.

За этот год в Татарстане ввод складских площадей может вырасти на 93%

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

За этот год в Татарстане ввод складских площадей может вырасти на 93%

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По итогам прошлого года в республике было построено около 200 тыс. кв. м складов.

Оценки объема текущего ввода различаются. С января по сентябрь этого года введено от 57 тыс. кв. м (на 17% ниже показателя 2024 года) до 96 тыс. кв. м (на 57% меньше, чем в 2024 году). Расхождение в цифрах эксперты объясняют разными методиками учета. Суммарный объем складской недвижимости в Татарстане также оценивается по-разному: от 1,3 до 2,2 млн кв. м.

Активный ввод новых помещений выводит рынок из состояния дефицита, однако активное строительство и реконструкция промзон в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске постепенно компенсируют нехватку площадей. Из-за онлайн-торговли и выгодного логистического положения Татарстана на пересечении трасс М-7 и М-12 спрос на современные складские комплексы остается устойчивым.

Анна Кайдалова