Суд огласил приговор молодому саратовцу за угрозу убийством из пневматики

В Саратовской области суд вынес приговор 18-летнему жителю Марксовского района по уголовному делу об угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, 2 июня этого года фигурант в поселке Осиновский Марксовского района в ходе конфликта угрожал убийством из пневматического пистолета двум гражданам. Они восприняли угрозу реально.

Фигурант признал свою вину. По решению суда он получил 300 часов обязательных работ.

Павел Фролов