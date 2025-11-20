МУП г. Новосибирска «Горводоканал» объявляет набор сотрудников

Мы приглашаем вас стать частью нашей дружной команды, которая обеспечивает жизненно важные услуги для города. В настоящий момент открыты вакансии по следующим специальностям: слесарь аварийно-восстановительных работ, водитель категорий В, C, D, E, электрогазосварщик и электромонтер.

Фото: Предоставлено МУП г. Новосибирска «Горводоканал»

Новосибирский «Горводоканал» – это место, где люди и технологии встречаются вместе.

Каждый новый сотрудник получает возможность пройти стажировку под руководством опытных наставников, которые щедро делятся своим профессиональным опытом и поддерживают на всех этапах адаптации. Мы реализуем программу технологической трансформации: меняются не только бизнес-процессы, но и корпоративная культура. Мы стремимся создать все условия для максимального раскрытия потенциала людей. Ведь в центре любых достижений — человек! Расширяем программы мотивации и социальной поддержки, создаем комфортную и безопасную рабочую среду, развиваем здоровый образ жизни, выделяем дополнительные компенсации семьям с детьми и многое другое.

В команде «Горводоканала» уже трудятся более 3,4 тыс. человек, и ежегодно свыше 1 тыс. работников проходят обучение и повышают свою квалификацию. Мы гордимся тем, что ежегодно проводим конкурс профессионального мастерства, где участники имеют возможность официально подтвердить свои навыки и знания.

Неотъемлемой частью нашей организации является профсоюзная структура, которая защищает социально-трудовые права и интересы работников. Наша профсоюзная организация была признана лучшей по всем критериям в Новосибирской территориальной общественной организации «Общероссийский профессиональный союз работников жизнеобеспечения».

Присоединяйтесь к нам и станьте частью команды, которая делает город лучше!

Актуальные вакансии МУП г. Новосибирска «Горводоканал»

Ждем отклики по т. 8-383-290-73-90, 8-913-982-21-55, gvk-personal@mail.ru

МУП г. Новосибирска «Горводоканал»