Проект бюджета Челябинской области на 2026 год приняли в первом чтении

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли проект бюджета региона на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов в первом чтении. Дефицит предусмотрен в размере 60,5 млрд руб., сообщает пресс-служба заксобрания.

Доходы областной казны, по предварительным расчетам, составят 318,8 млрд руб. Практически 90% доходов — это собственные налоговые и неналоговые поступления. Расходы запланированы в размере 379,3 млрд руб. Бюджет сохранит социальную направленность, доля расходов социального характера — более 70%. Общий объем региональных трансфертов городам и округам области в первом чтении составляет 140 млрд руб.

Виталина Ярховска