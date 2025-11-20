Хоккейный клуб (ХК) «Ижсталь» проиграл «Югре» в матче ВХЛ со счетом 2:4, сообщает пресс-служба сталеваров. Матч прошел 19 ноября в Ханты-Мансийске в культурно-развлекательном комплексе «Арена-Югра».

«Много говорить не буду, скажу, что сыграли мы не так, как хотели. Нас в этом матче подвели удаления. Наудалялись на много-много игр вперед, думаю, что быстро с этим компонентом разберемся. Поездка только началась, будем работать дальше»,— сказал главный тренер ХК «Ижсталь» Рамиль Сайфуллин.

Следующий матч команда из Удмуртии проведет 21 ноября против «Рубина» в Тюмени. По данным таблицы ВХЛ на утро 20 ноября, «сталевары» занимают 12-е место регулярного чемпионата (по очкам они делят 9-ю строчку), имея в активе 33 поинта.

Напомним, 14 ноября в Ижевске на арене «Олимпиец» команда «Ижсталь» одержала победу над «Бураном» со счетом 3:1. Всего «сталевары» провели 25 матчей в сезоне 2025/2026, из них 16 выиграли и 9 проиграли.

Анастасия Лопатина