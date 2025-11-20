Более 16 тысяч курян остались без света из-за ночных атак ВСУ

Сегодня ночью ВСУ ударили по электроподстанциям в приграничье Курской области. Из-за этого без света остались более 16 тыс. человек в Глушковском, Рыльском и Кореневском районах. В Рыльске потребителей уже подключили к резервным источникам. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ночные атаки ВСУ также привели к пожарам в курском приграничье

Фото: из Telegram-канала Александра Хинштейна Ночные атаки ВСУ также привели к пожарам в курском приграничье

Фото: из Telegram-канала Александра Хинштейна

«Последствия уточняются, в ближайшее время будет проведено инженерно-саперное обследование территорий. Энергетики постараются как можно скорее устранить неполадки. Держу ситуацию на личном контроле!»,— добавил глава региона.

Вчера днем ВСУ атаковали подстанцию в микрорайоне Боровское в Рыльске. Из-за этого была нарушена подача электроэнергии в части микрорайона, вышла из строя котельная.

Через три часа после сообщения об атаке господин Хинштейн заявил о восстановлении тепло- и электроснабжения в Рыльске. И добавил, что ограничения коснулись более 1 тыс. человек.

Алина Морозова