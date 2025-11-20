Суд по иску прокуратуры обязал УК отремонтировать крышу МКД в Аткарске

Прокуратура защитила права жильцов многоквартирного дома в Аткарске Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что ООО «Аткарская УК» бездействовало в части надлежащего содержания и ремонта кровельного покрытия многоквартирного дома в Аткарске. Надзорное ведомство указало на нарушение жилищных прав граждан.

По итогам проверки Аткарская межрайонная прокуратура попросила суд обязать УК провести текущий ремонт кровельного покрытия. Требования удовлетворены, надзорное ведомство поставило на контроль исполнение судебного решения.

Павел Фролов