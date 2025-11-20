Надзор отреагировал на нарушения в работе саратовских «Старинных рецептов»

Прокуратура приняла меры в связи с нарушениями в деятельности ООО «Старинные рецепты» из Саратова. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Основным видом деятельности компании является переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции. Она работает с 2011 года, не имеет филиалов и представительств.

В ходе проверки, которую прокуратура Ленинского района провела совместно со специалистом управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской и Самарской областям, взяты пробы сырья и готовой мясной продукции на микробиологическое исследование. Выяснилось, что ООО «Старинные рецепты» использует несоответствующее составу мясной продукции сырье.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство в отношении директора организации вынесло постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ. Виновное лицо оштрафовано на 20 тыс. руб.

Павел Фролов