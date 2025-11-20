АУСН будет внедрена в Красноярском крае

Красноярский край будет использовать специальный налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (АУСН). Законопроект об этом 20 ноября в двух чтениях приняло законодательное собрание региона.

Законопроект внесли два депутата-единоросса — Егор Васильев и Виктор Кардашов. Его целью является снижение налоговой нагрузки на малый бизнес. В том числе, в связи с планируемым изменением федерального законодательства, которое предусматривает снижение с 60 млн до 10 млн руб. порога доходов для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения.

«В рамках АУСН по объекту налогообложения “доходы” налоговая ставка составит 8%, по объекту “доходы, уменьшенные на величину расходов” — 20%, но минимум 3% от дохода»,— говорится в сообщении краевого парламента. Указывается также, что АУСН позволяет малому бизнесу перевести все процессы в онлайн, автоматизировать их и уменьшить отчетность.

По данным инициаторов законопроекта, АУСН смогут воспользоваться около 70 тыс. предприятий региона (организации и ИП), чьи доходы не превышают 60 млн руб., остаточная стоимость основных средств — не более 150 млн руб., а средняя численность работников — не более пяти человек.

По данный сайта Федеральной налоговой службы, с 1 января 2025 года АУСН действует в ряде сибирских регионов, в числе которых Республика Хакасия, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская и Омская области. С 1 января 2026-го к ним, помимо Красноярского края, присоединится Алтайский край.

Валерий Лавский