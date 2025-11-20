В Татарстане планируют создать летный отряд из 10 самолетов отечественного производства для выполнения авиационных работ. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане планируют создать отряд из 10 отечественных самолетов

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ В Татарстане планируют создать отряд из 10 отечественных самолетов

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Решение было озвучено на встрече министра транспорта Татарстана Фарита Ханифова с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрием Ядровым. На собрании обсуждалось развитие авиации в регионе, включая малую авиацию.

Одним из ключевых вопросов стала реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта «Бегишево». Также был представлен проект строительства посадочной полосы «Мингер» в Сабинском районе Татарстана.

Анна Кайдалова