Ремонт трамвайных путей в Ленинском районе Челябинска подорожал в три раза
Областное государственное казенное учреждение «Организатор перевозок Челябинской области» объявило новый аукцион на капитальный ремонт трамвайных путей по улице Дзержинского на участке от Фрунзе до Машиностроителей. Начальная цена контракта выросла в три раза — до 277,6 млн руб., указано на портале госзакупок.
Подрядчику предстоит пересобрать 3,4 км путей. Проект предусматривает полную замену конструкции верхнего строения пути, обособление трамвайной линии бортовыми камнями и восстановление нарушенной из-за ремонта проезжей части. Срок окончания работ — конец октября 2026 года.
Принять участие в торгах можно до 27 ноября. Определят поставщика 1 декабря.
Первый конкурс на поиск исполнителя объявляли в июне этого года. При начальной цене контракта в 91,4 млн руб. ООО «Челябинский городской электрический транспорт» победило в аукционе с предложением почти 80 млн руб. Контракт заключили в том же месяце, работы необходимо было закончить к середине октября. Однако в начале октября договор расторгли по соглашению сторон.