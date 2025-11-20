Водитель и его сын-подросток погибли в ДТП в Приангарье

Сегодня на 215-м км трассы «Тайшет-Чуна-Братск» произошло ДТП с двумя погибшими, сообщили в прокуратуре Иркутской области.

По данным надзорного ведомства, на трассе столкнулись большегруз с полуприцепом и автомобиль Ford Explorer. Водитель легковушки и его 15-летний сын погибли на месте. Двум другим пассажирам этой машины оказана медицинская помощь.

Причины смертельного ДТП устанавливаются. Разбирательство находится на контроле прокуратуры Братского района.

Михаил Кичанов