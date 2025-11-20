ММК получил 38 млн рублей экономического эффекта за счет роботизации в энергетике

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» получил накопительный экономический эффект от использования технологий RPA (Robotic Process Automation) в энергетической службе в размере 38 млн руб. с 2021 года. Роботизация позволила снизить количество рутинных операций и создать безошибочную и непрерывную систему управления ресурсами, сообщает пресс-служба ММК.

Всего за последние четыре года на предприятиях группы было роботизировано 22 бизнес-процесса. В том числе в энергетической службе робот-аналитик запасов материально-технических ресурсов готовит отчеты в течение часа, а не двух дней, как было ранее. Еще один робот круглосуточно проверяет заявки и сокращает время их обработки с семи до двух дней. Робот-складской аудитор исключил повторные закупки идентичного оборудования. Робот-аудитор дефектов оборудования на 40% снизил среднее время их устранения. Робот-составитель суточных рапортов формирует отчет ночью и предоставляет данные с итоговыми показателями работы подразделений. Благодаря RPA-технологиям управление главного энергетика получает суточные рапорты до начала смены и предвидит внештатные ситуации.