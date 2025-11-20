В Челнах разрешили строительство парогазотурбинной установки ТЭЦ

В Татарстане план строительства парогазотурбинной установки Набережночелнинской ТЭЦ прошел историко-культурную экспертизу. Соответствующий документ опубликовал комитет республики по охране объектов культурного наследия.

Земельный участок, на котором планируется реализация проекта, расположен на юго-восточной окраине Набережных Челнов. Новая парогазовая установка филиала АО «Татэнерго» займет территорию площадью 51 гектар.

Специалисты провели археологическое обследование участка и пришли к выводу, что на участке нет памятников, обладающих признаками исторической ценности, или объектов культурного наследия. Проведение хозяйственных работ разрешено.

Анна Кайдалова