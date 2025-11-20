Жители Прикамья принесли в банки три тонны мелочи

Жители Пермского края в ходе акции «Монетная неделя» сдали в банки 673 тыс. монет. Общая сумма поступивших в кассы банков денег достигла почти 3 млн руб., а их вес превысил 3 тонны. Об этом сообщат пресс-служба отделения Банка России по Пермскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По сравнению с весенней «Монетной неделей» объем сданной мелочи увеличился на 500 тыс. руб., вес — более чем на 450 кг. Больше всего пермяки принесли монет номиналами 1 руб. (треть от общего количества) и 10 руб. (четверть от собранной мелочи).

«Эта акция уже стала традиционной, ее цель — привлечение в оборот монет, находящихся на руках у населения. В Прикамье монеты принимали 17 банков и 65 их подразделений, а также более 350 розничных магазинов крупных торговых сетей»,— отметил управляющий отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков.

Напомним, вторая в этом году всероссийская акция «Монетная неделя» прошла в Прикамье с 22 сентября по 4 октября. Ее участники смогли бесплатно обменять скопившиеся металлические деньги на бумажные или пополнить свой счет на сумму сданной мелочи.