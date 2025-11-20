В Ярославле наградили победителей «ТЭФИ-Регион»

В Ярославле в театре имени Федора Волкова прошла церемония награждения победителей XXIV всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион – 2025». Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анастасия Жаравина получает награду "ТЭФИ-Регион"

Фото: Правительство Ярославской области Анастасия Жаравина получает награду "ТЭФИ-Регион"

Фото: Правительство Ярославской области

В этом году на конкурс поступило 629 работ из 82 городов страны, в финал прошли 60 лучших. Победителям вручили бронзовые статуэтки «Орфей» в 18 номинациях и специально учрежденных номинациях «Открываем Россию заново!» и «80 лет Победы в Великой Отечественной войне».

В номинации «Ежедневная информационная программа» лучшими признаны «Вести — Южный Урал» ГТРК «Южный Урал» (для городов-миллионников), «Вести — Мордовия» ГТРК «Мордовия» (для городов от 300 тыс. до 1 млн) и «Время Ямала» телеканала «Ямал—Регион» (для городов до 300 тыс.).

В номинации «Репортер» лучшей признана работа главного редактора телеканала «ЯПервый» Анастасии Шишовой (Жаравиной) «Эмоции победы» о победе хоккейного клуба «Локомотив» в Кубке Гагарина.

«Благодарю всю творческую группу за еще один повод для гордости и желаю новых побед! Не случайно в этом году канал провел ребрендинг, существенно обновил материально-техническую базу и официально стал ЯПервым. И сейчас коллектив соответствует названию»,— сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Президент Академии российского телевидения Михаил Швыдкой поблагодарил правительство области и губернатора за гостеприимство.

Антон Голицын