В Оренбуржье передано в суд дело о мошенничестве с деньгами на нацпроект «Культура»

Завершено расследование уголовного дела против двух руководителей коммерческой фирмы в Оренбургской области. Им предъявлены обвинения в использовании подложных документов (ч. 5 ст. 327 УК РФ) и мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.

Следствие установило, что в апреле 2024 года обвиняемые предоставили подложные документы для заключения контракта на капитальный ремонт здания детской школы искусств в Северном районе. В октябре 2024 года после получения аванса на сумму более 11,5 млн руб. работы были приостановлены, а деньги похищены.

На имущество обвиняемых стоимостью более 19 млн руб. наложен арест. Дело направлено на рассмотрение в Бугурусланский районный суд.

Георгий Портнов