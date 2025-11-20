В 08:13 в Татарстане сняли режим беспилотной опасности. Он действовал три с половиной часа. Информация об этом поступила в приложение МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане спустя три с половиной часа отменили режим беспилотной опасности

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ В Татарстане спустя три с половиной часа отменили режим беспилотной опасности

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Режим ввели в 04:41 по московскому времени. Об ограничениях на работу аэропортов республики не сообщалось.

Ранее режим беспилотной опасности вводили во вторник, 18 ноября. Он действовал пять с половиной часов.

Анна Кайдалова