Жителя Челябинской области осудили за призывы к экстремизму

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал виновным жителя Челябинской области в публичных призывах к осуществлению террористической и экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280 УК РФ). Его приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и лишили права администрирования сайтов на три года, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Установлено, что 42-летний местный житель являлся крайним сторонником проукраинской идеологии. Осознавая публичность и опасность своих действий, он разместил в интернете информационные материалы, содержащие признаки призывов к терроризму, оправдания или пропаганды подобных действий.

В феврале этого года местного жителя задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области. Следственный орган ведомства расследовал уголовные дела в отношении фигуранта. Приговор в законную силу не вступил.

Виталина Ярховска