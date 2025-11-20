Объем угольного экспорта из Кузбасса превысил прошлогодний уровень

Экспорт угля из Кемеровской области по итогам десяти месяцев 2025 года превысил результат аналогичного периода прошлого года на 1,5%. Этот показатель достиг 85,2 млн т, говорится в сообщении министерства угольной промышленности региона.

По итогам трех кварталов отставание в экспортных поставках от прошлогоднего графика составляло 0,7%. Наибольший прирост за январь-октябрь 2025 года показало южное направление (плюс 28%).

Добыча угля в Кузбассе по-прежнему отстает от уровня прошлого года. За десять месяцев добыто 157,6 млн т — на 3,7% меньше, чем за январь-октябрь 2024-го.

Как писал «Ъ», сезонный рост потребления угля на внутреннем рынке в сентябре-октябре совпал с повышением спроса на российское твердое топливо со стороны азиатских контрагентов. Котировки на энергетический и металлургический уголь в Китае пошли вверх, в том числе на фоне снижения объемов собственной добычи.

Валерий Лавский