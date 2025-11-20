Легализаторы 1,5 тысячи иностранцев стали фигурантами уголовного дела в Иркутске

В Иркутске возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, максимальная санкция — 10 лет лишения свободы) в отношении шести местных жительниц, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как установило следствие, организатором нелегального бизнеса стала местная жительница, которая вовлекла пятерых сообщниц. Они предлагали иностранцам изготовление фиктивной регистрации по месту пребывания, а также способствовали продлению срока временного пребывания в России. Всего они легализовали в Иркутске более 1,5 тыс. граждан государств Центральной Азии и изготовили свыше 2,5 тыс. фиктивных документов. За свои услуги они брали от одной до пяти тысяч рублей.

В ходе обысков правоохранители изъяли паспорта иностранных граждан, бланки миграционных документов и договоров. Сообщается, что незаконно выданные иностранцам документы будут аннулированы, а сами они будут выдворены за пределы страны.

С троих подозреваемых взята подписка о невыезде и надлежащем поведении, остальные обязаны явиться по первому требованию.

Канал незаконной миграции был выявлен в ходе совместной операции уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области и регионального УФСБ России.

Михаил Кичанов