Из Иркутска депортируют 1,5 тыс. мигрантов

Более 1,5 тыс. граждан государств Центральной Азии депортируют из Иркутска в связи с их фиктивной легализацией, документы иностранцев на пребывание в России будут аннулированы. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в регионе ликвидировали крупный канал содействия нелегальной миграции.

Оперативники угрозыска ГУ МВД России по Иркутской области совместно с коллегами из регионального УФСБ и Росгвардии задержали шестерых жительниц Иркутска. Одну из них считают организатором преступной схемы. По версии следствия, участники группы фиктивно регистрировали иностранцев в своих квартирах, помогали оформлять документы «для продления срока временного пребывания в России». За каждую услугу брали вознаграждение в размере от 1 тыс. до 5 тыс. руб.

Возбуждено уголовное дело об организации нелегальной миграции (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ).

Влад Никифоров