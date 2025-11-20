Монголия частично закроет границу с Россией в день рождения Чингисхана

В Монголии 21 и 26 ноября будут закрыты погранпереходы на границе с Россией со стороны Забайкалья, Республики Алтай, Тывы, частично - Бурятии. Кроме того, по информации Управления пограничной службы Монголии, в эти дни будет закрыто большинство переходов в Китай.

По расписанию будут работать автомобильный пункт пропуска «Кяхта» и железнодорожный пункт «Наушки» со стороны Бурятии, а также два пункта на китайской границе. Кроме того, обычный график работы сохранит международный аэропорт имени Чингисхана в Улан-Баторе.

Всего в Монголии насчитывается 27 автомобильных, шесть железнодорожных и шесть воздушных пунктов пропуска. Из них на границе с Россией — 16 (действуют восемь автомобильных и два железнодорожных).

21 ноября в Монголии будут отмечать 860-летие со дня рождения Чингисхана, 26 ноября — День провозглашения Республики Монголия.

Влад Никифоров