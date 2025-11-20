В Амурской области запустили новые бесплатные точки Wi-Fi

В Приамурье расширили сеть бесплатного Wi-Fi, запустив еще 18 новых точек на территории области. Соответствующее поручение в связи с ограничением доступа в интернет дал глава региона Василий Орлов, сообщает в четверг, 20 ноября, пресс-служба регионального правительства.

Новые бесплатные точки доступа в интернет появились на 12 железнодорожных вокзалах, еще 6 точек Wi-Fi оборудовали в библиотеках. «Создание сети бесплатных зон Wi-Fi необходимо продолжить. Жители области должны иметь гарантированную возможность выхода в интернет на случай аварий или других нештатных ситуаций. Поставил задачу до конца ноября определить в населенных пунктах места, где требуется установить дополнительные точки доступа. В первую очередь это должны быть социально-значимые объекты, которые посещают много людей, например, МФЦ и больницы»,— прокомментировал Василий Орлов.

Власти уточняют, что в начале ноября в связи с усилением мер безопасности в регионе фиксировались временные ограничения доступа в интернет. На сегодняшний день доступ восстановлен на большей части территории области.

Создание сети бесплатных точек Wi-Fi в регионе ведется уже несколько лет в рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства. В 2025 году точки доступа открыли более чем в 70 объектах культуры и досуга на территории области.

Анна Яшина, Благовещенск