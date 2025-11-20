«Ведомости»: у дагестанского депутата хотят изъять имущество на 850 млн рублей

Генпрокуратура РФ намерена обратить в доход государства имущество депутата Народного собрания республики Дагестан Муртузали Муртузалиева и членов его семьи. В исковом заявлении ведомства уточняется, что депутат и его супруга за несколько лет официально заработали 61 млн руб., за то же время они приобрели имущество на 376 млн руб., пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

В настоящее время имущество семьи депутата с учетом роста его рыночной стоимости оценивается в 850 млн руб. При этом непосредственно на Муртузалиева оформлен лишь внедорожник Lexus LX570 2017 года выпуска стоимостью 6,5 млн руб. Часть имущества в Москве и Московской области оформлена на супругу, часть недвижимости в Дагестане - на дядю супруги и сына депутата.

Всего Генпрокуратура требует изъять 22 объекта недвижимости, включая земельные участки, дома, квартиры, нежилые и коммерческие помещения. На все имущество наложен арест, рассмотрение иска начнется в Дорогомиловском суде Москвы 19 декабря.

Муртузали Муртузалиев неоднократно избирался в парламент Дагестана с 1999 года. С середины 2000-х является членом партии «Справедливая Россия». В период с 2010 по 2013 год возглавлял госкомпанию «Дагестанавтодор».

